Rolls-Royce: Lüks otomobillere olan talepte artış var

Rolls-Royce: Lüks otomobillere olan talepte artış var

Rolls-Royce CEO'su Torsten Muller-Otvos, özellikle Asya pazarında lüks otomobillere olan talebin arttığını ve işlerin iyiye gittiğini açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz aylarda oldukça zor durumda kalan İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, normalleşmenin başlamasıyla geleceğe umutlu bakıyor.

4 Mayıs'ta İngiltere'de otomobil üretimini yeniden başlatan ilk otomobil şirketi olan Rolls-Royce, buna bağlı olarak taleplerin de arttığı görüşünde.

Şirketin CEO'su Torsten Muller-Otvos, Asya'da satışların yardımıyla şirketinin lüks otomobillerine olan talebin arttığını ve gelecek yıl için iyimser olduğunu belirtti.

"TEMMUZ VE AĞUSTOS MÜKEMMEL OLDU"

Muller-Otvos, "Şu anda Asya'dan çok verimli bir işin geri geldiğini görüyoruz, Avrupa da yoluna devam ediyor, Amerika kıtası mükemmel bir temmuz sonucu ve ağustos sonucu verdi.

2021 yılına baktığımızda da oldukça iyimserim. Şu anda aldığımız siparişler bunu gösteriyor." dedi.





İNGİLTERE DIŞINA TAŞINMA OLMAYACAK

Rolls-Royce CEO'su ayrıca, Brexit nedeniyle üretimi İngiltere dışına çıkarmayacaklarını açıkladı. İngiltere'ye oldukça bağlı olduklarını belirten CEO, Rolls-Royce markasının İngiltere'ye ait olduğunu vurguladı.