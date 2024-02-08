Romanya'da üretilecek: 2024 Ford Puma tanıtıldı Hafif bir makyaj ve yeni teknolojilerle donatılan 2024 Puma, Ford Otosan'ın Romanya'daki fabrikasında üretilecek. Otomobilin öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.

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ABD'li otomotiv devi Ford, makyajlı Puma modelini tanıttı. Daha çok teknolojik özellikler açısından değişiklikler gören Ford Puma, tasarım olarak çok fazla bir güncelleme almadı.

Eskiden kaput üzerinde bulunan logo, artık panjurun üzerinde bizleri karşılıyor. Ayrıca far tasarımında da küçük değişimler karşımıza çıkıyor.

Ford Puma iç mekan

Cactus Grey rengi ile genişletilen renk paletine ek olarak, boyutları 17-19 inç arasında değişen yeni alaşım jant seçenekleri de listeye eklenmiş durumda.

Yeni 12.8 inçlik dijital gösterge paneli ve 12 inç büyüklükteki multimedya sistemi standart donanımda yer alıyor.

SYNC4 yazılımı ile güçlendirilen multimedya sistemi, 5G bağlantısı sunabildiği gibi Alexa, Apple CarPlay ve Android Auto gibi bağlantı seçenekleri de destekliyor.

Teknik detaylar

2024 model Ford Puma, kaput altında büyük bir değişim geçirmedi. Hâlihazırdaki 1.0 litrelik hibrit motor, yeni modelde de karşımıza çıkıyor.

Ülkemizde de satılan 1.0 litrelik EcoBoost hibrit motorun 155 ve 125 bg güç üretebilen versiyonları yerini koruyacak.

155 bg gücündeki ülkemizde de satılan versiyonun 100 kilometrede 5.6 litre yakıt tüketim verisi de değişmedi.

Sadece otomatik şanzımanla satın alınabilecek Puma'nın yakında elektrikli modeli de satışa sunulacak.

Puma'nın yeni ST Powershift versiyonu, üç silindirli turbolu benzinli motorundan 170 bg güç ve 248 Nm tork üretebilecek.

Model 0-100 km/s hızlanmasını 7.4 saniyede tamamlarken azami hızı 210 km/s olarak belirlenmiş durumda.

Fiyatı henüz belli değil

Ford, Puma'nın Avrupa satışlarına ne zaman başlayacağını açıklamadı. Bu nedenle, yeni modelin fiyatı henüz belli değil.