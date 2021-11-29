Rus şirket Kalashnikov, Tesla'ya rakip oluyor: İşte araçtan ilk görüntüler

Uzun zamandır otomotiv sektörüne gireceğinin sinyallerini veren Rus şirketi Kalashnikov'un ilk aracına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Son yıllarda elektrikli araç pazarı oldukça hareketli. Birçok marka bu alana dev yatırımlar yaparken, aynı zamanda farklı şirketler de kendi elektrikli aracını üretmek için pazara giriş yapıyor.

AK-47 isimli silahıyla tüm dünyada nam salan Rus silah şirketi Kalashnikov da elektrikli araç pazarına giren şirketlerden.

PATENT GÖRSELLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şirket tarafından 2018 yılından beri planları yapılan elektrikli araçların patent görselleri ortaya çıktı.

Görsellerde, biri dört tekerli ve dört kişilik, diğeri 3 tekerli ve iki kişilik olan iki model yer alıyor. Araçların teknik detayları ise henüz belli değil.

Firma, 2018 yılında askeri bir fuarda CV-1 isimli elektrikli bir model sergilemişti. Araç, 0’dan 100’e hızlanmasını 6 saniyede tamamlarken ve tam şarjla 355 kilometre gidebildiği söylenmişti. Yeni araçlara ait teknik detayların ise önümüzdeki aylarda belli olması bekleniyor.