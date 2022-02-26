Rusya ve Ukrayna'nın Türk otomotiv sektörü için önemi

Rusya ve Ukrayna'nın Türk otomotiv sektörü için önemi

Rusya, Türkiye'nin ihracat şampiyonu otomotiv sektörünün geçen yıl en çok dış satım yaptığı 10. ülke olurken, Ukrayna sektörün en çok dış satım gerçekleştirdiği 23. ülke konumunda.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu tüm dünya tarafından endişeyle izleniyor. Öte yandan; Türkiye'nin turizm, otomotiv, savunma sanayisi, gıda ve inşaat alanlarında Ukrayna ve Rusya ile birçok iş birliği bulunuyor.

Türkiye'nin ihracatı açısından ele alındığında, yaş meyve ihracatı Rusya'ya yapılan ihracatta öne çıkarken, bunu otomotiv sektörü takip ediyor.

Ukrayna'ya yapılan ihracata bakıldığında ise kimya sektörü öne çıkıyor. Ardından çelik, otomotiv, meyve sebze ve savunma sanayi sektörleri geliyor.

Otomotiv sektörü, kendi içindeki dinamikleri ve ekonomiye kattığı değer açısından Türkiye için büyük önem taşıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) derlenen verilere göre, geçen yıl 29 milyar 342 milyon dolarla en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar geçen yıl Almanya oldu. Türkiye'den Almanya'ya geçen yıl 4 milyar 167,7 milyon dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

RUSYA VE UKRAYNA'YA İHRACAT ARTTI

Rusya'nın Türkiye'den geçen yılki otomotiv ihracatı 2020 yılına kıyasla yüzde 50,9 artış gösterdi. Bu dönemde, Ukrayna'nın ihracatı ise yüzde 25 arttı.

Türkiye'nin otomotiv ihracatında ilk sırada yer alan Almanya'nın Türkiye'nin otomotiv ihracatındaki payı yüzde 14,2 olarak gerçekleşti. Böylece, Türkiye her 100 otomobilden 14'ünü Almanya'ya sattı.

Rusya'ya otomotiv ihracatı Türkiye'nin toplam otomotiv ihracatının yüzde 2,4'ünü, Ukrayna'ya yapılan otomotiv ihracatı ise toplam otomotiv ihracatının yüzde 0,75'ini oluşturdu.

Böylece iki ülkenin Türkiye'nin otomotiv ihracatındaki toplam payı yüzde 3,1 seviyesinde kaydedildi.