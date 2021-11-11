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    Rusya'da araç muayene işlemi kaldırılıyor

    Rusya'da bir süredir tartışılan araç muayene zorunluluğunun kaldırılması talebi resmi boyut kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 08:47
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 09:24
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    Rusya'da araç muayene işlemi kaldırılıyor

    Rusya'da "Tehosmotr" adlı araç muayene istasyonları, bir süredir eleştirilerin hedefindeydi.

    Sıfır kilometre araçta dahi kusurların bulunduğu ve muayene işlemlerinden haksız kazanç elde edildiği iddiaları ülkede geniş yankı uyandırırken, konu meclise taşındı.

    İLK ONAYI ALDI

    Araç teknik muayenesinin, bazı istisnai durumlar dışında tamamen kaldırılmasını öngören yasa teklifi, parlamentonun alt kanadı Duma'daki ilk oylamada kabul edildi.

    Yeni yasa için Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, "Çoğu araç sahibi için hayatı kolaylaştıracak." yorumunu yaptı.

    Rusya da araç muayene işlemi kaldırılıyor #1

    Tasarıya göre; özel otomobil ve motosiklet sahipleri, yalnızca kayıt olurken, sahibini değiştirirken, tasarımını değiştirirken, aracın ana bileşenini değiştirirken ve ancak araç dört yaşından büyükse teknik muayeneden geçmek zorunda kalacak. Bunun haricindeki durumlarda düzenli araç muayenesi zorunlu olmayacak.

    Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, teknik arızalı otomobil ve motosikletlerin karıştığı kazaların toplam kaza sayısının ortalama yüzde 1'ini oluşturduğunun tespit edildiğini söylemiş ve tasarıyı desteklemişti.

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