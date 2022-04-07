Petrol
103.02
1.93%
Euro
16.14
0.65%
Dolar
14.74
0.23%
Altın
911.89
0.14%
Borsa
2316
-0.43%
Bitcoin
644.499
-4.20%
BTXN Coin
31.80
0.31%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Rusya'da otomobil satışları martta yüzde 63 düştü

    Rusya'da otomobil satışları, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 azalarak 55 bin seviyesine geriledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.04.2022 - 08:39
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 09:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'da otomobil satışları martta yüzde 63 düştü

    Ukrayna'ya saldırması nedeniyle yaptırımların odağında yer alan Rusya'da, birçok otomobil üreticisi satışları durdurma kararı almıştı. Bu durum, mart ayındaki satışlara da yansıdı.

    Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından yayınlanan rapor, yaptırımlar nedeniyle otomobil sektöründeki daralmayı ortaya koydu.

    Satışlar yüzde 63 azaldı

    Rusya'da otomobil fiyatlarının martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 arttığı bilgisine yer verilen raporda, yeni otomobil satışlarının da yüzde 63 azalarak 55 bine gerilediği kaydedildi.

    Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

    Uzmanlar, lojistik sorunlarının da ülkede yedek parça sıkıntısı yaşattığını ve bu durumun otomobil fiyatlarında yukarı yönlü baskı yarattığını belirtiyor.

    rusya


    İlginizi Çekebilir

    Android'de sesinizi kaydeden zararlı yazılım
    Teknoloji

    Android'de sesinizi kaydeden zararlı yazılım

    Tümer Metin: Valerian Ismael sezon sonunu görmeyebilir
    Futbol

    Tümer Metin: Valerian Ismael sezon sonunu görmeyebilir

    Gaziantep’te ihtiyaç sahipleri için ekmek 1,5 lira
    Ekonomi

    Gaziantep’te ihtiyaç sahipleri için ekmek 1,5 lira

    Görüş Bildir