Rusya'da otomobil satışları yüzde 62 düştü

Rusya otomobil pazarı, temmuz ayındaki yüzde 75 daralmanın ardından ağustos ayında da yüzde 62.4 oranında küçüldü.

Ukrayna'ya saldırması nedeniyle yaptırımların odağında yer alan Rusya'da birçok otomobil üreticisi, satışları durdurma kararı almıştı.

Ülkeye karşı alınan yaptırım önlemleri kapsamında, sadece fabrikalar kapanmamış, birçok batılı otomobil markası Rusya'daki satış ve pazarlama faaliyetlerine de son vermişti. Bu durum, ülke genelindeki otomobil satışlarına da yansıdı.

Satışlar sert düştü

AA'da yer alan habere göre, Rusya'da otomobil satışları ağustosta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,4 azalarak 41 bin 698 seviyesine düştü. Temmuz ayındaki daralma ise yüzde 75 olarak kayıtlara geçmişti.

Dev markalar da zor durumda

Raporda, Volkswagen ve Volvo marka araçların satışlarında yüzde 96'ya varan düşüşler olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, lojistik sorunlarının da ülkede yedek parça sıkıntısı yaşattığını ve bu durumun otomobil fiyatlarında yukarı yönlü baskı yarattığını belirtiyor.