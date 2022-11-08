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    Rusya'da otomobil satışları yüzde 62.8 düştü

    Rusya'da otomobil satışları, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,8 azalarak 45 bine geriledi.
    • 08.11.2022 - 08:36
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 09:19
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    Rusya'da otomobil satışları yüzde 62.8 düştü

    Ukrayna'ya saldırması nedeniyle yaptırımların odağında yer alan Rusya'da birçok otomobil üreticisi, satışları durdurma kararı almıştı.

    Ülkeye karşı alınan yaptırım önlemleri kapsamında, sadece fabrikalar kapanmamış, birçok batılı otomobil markası Rusya'daki satış ve pazarlama faaliyetlerine de son vermişti. Bu durum, ülke genelindeki otomobil satışlarına da yansıdı.

    Satışlar sert düştü

    AA'nın haberine göre, Rusya'da otomobil satışları, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,8 azalarak 45 bine geriledi.

    Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından yayınlanan raporda, Rus otomobil üreticisi Avtovaz'ın yeni otomobil satışlarının da yüzde 25 düştüğü yer aldı.

    rusya


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