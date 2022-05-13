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    Rusya'da otomobil satışları yüzde 78,5 düştü

    Rusya'da otomobil satışları, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,5 azalarak 33 bine geriledi.
    • 13.05.2022 - 08:40
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 08:41
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    Rusya'da otomobil satışları yüzde 78,5 düştü

    Ukrayna'ya saldırması nedeniyle yaptırımların odağında yer alan Rusya'da, birçok otomobil üreticisi satışları durdurma kararı almıştı. Bu durum, ülke genelindeki otomobil satışlarına da yansıdı.

    AA'da yer alan habere göre, Rusya'da otomobil satışları, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,5 azalarak 33 bine geriledi.

    Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından yayımlanan rapor, yaptırımlar nedeniyle otomobil sektöründeki daralmayı ortaya koydu.

    Dev markalar da zor durumda

    Raporda, Volkswagen ve Toyota marka araçların satışlarında yüzde 91’e varan düşüşler dikkati çekti.

    Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

    Uzmanlar, lojistik sorunlarının da ülkede yedek parça sıkıntısı yaşattığını ve bu durumun otomobil fiyatlarında yukarı yönlü baskı yarattığını belirtiyor.

    rusya


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