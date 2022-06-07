Rusya'da otomobil satışları yüzde 83 azaldı

Rusya'da otomobil satışları mayısta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83,5 azalarak 24 bin seviyesine düştü.

Ukrayna'ya saldırması nedeniyle yaptırımların odağında yer alan Rusya'da birçok otomobil üreticisi, satışları durdurma kararı almıştı. Bu durum, ülke genelindeki otomobil satışlarına da yansıdı.

AA'da yer alan habere göre, Rusya'da otomobil satışları mayısta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83,5 azalarak 24 bin seviyesine düştü.

Yayınlanan raporda, Rus otomobil üreticisi Avtovaz'ın yeni otomobil satışlarının da yüzde 84 düştüğü belirtildi.

Dev markalar da zor durumda

Raporda, Volkswagen ve Volvo marka araçların satışlarında yüzde 96'ya varan düşüşler olduğu kaydedildi.

Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

Uzmanlar, lojistik sorunlarının da ülkede yedek parça sıkıntısı yaşattığını ve bu durumun otomobil fiyatlarında yukarı yönlü baskı yarattığını belirtiyor.