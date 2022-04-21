Rusya'da otomobil satışlarında yüzde 50 düşüş bekleniyor

Rusya'da otomobil satışları, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 azalarak 55 bine gerilemişti. İkinci çeyrekte ise yüzde 50 düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.

Ukrayna'ya saldırması nedeniyle yaptırımların odağında yer alan Rusya'da, birçok otomobil üreticisi satışları durdurma kararı almıştı. Bu durum, ülke genelindeki otomobil satışlarına da yansıdı.

Rusya'da otomobil satışları, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 azalarak 55 bine gerilemişti. Gelen bilgiler, düşüşün devam edeceğini gösteriyor.

Durum kötüleşiyor

AA'da yer alan habere göre, merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği'ne (AEB) bağlı Otomobil Üreticileri Komitesi Başkanı Aleksey Kalitsyev, ülkedeki otomobil piyasasında durumun kötüleştiğine işaret etti.

İkinci çeyrekte Rus otomotiv piyasasına ilişkin daha net bir görüntü elde edeceklerini anlatan Kalitsyev, “İkinci çeyrekte de durumda önemli bir iyileşme beklemiyorum. Olumlu senaryoda bu yıl 800 ile 850 bin arası otomobil satılabilir ve bu da yüzde 50 düşüştür.” dedi.

Uzmanlar, lojistik sorunlarının da ülkede yedek parça sıkıntısı yaşattığını ve bu durumun araba fiyatlarında yukarı yönlü baskı yarattığına işaret ediyor.