Rusya'dan elektrikli araçlara teşvik

Elektrikli otomobillere yönelik talebi ve üretimi artırmayı hedefleyen Rusya, ülkede üretilen elektrikli araçlar için yüzde 25 teşvik verecek.

Koronavirüs nedeniyle fabrikalarını kapatıp üretimi durduran ve bayilerde satış yapamayan otomobil üreticileri, oldukça zor durumda kaldı.

Salgın sebebiyle hemen hemen her ülkede olduğu gibi Rusya'da da otomotiv endüstrisi darbe aldı.

Rusya, hem bu daralmadan sıyrılarak üretimi artırmak, hem de ülkede şu anda popüler olmayan elektrikli araçlara olan ilgiyi artırmak için teşvik uygulamasına geçiyor.

YÜZDE 25 TEŞVİK

Rusya, önümüzdeki yıldan itibaren elektrikli araçlar için yüzde 25 oranında teşvik uygulama kararı aldı. Bir başka deyişle, elektrikli araçların satış fiyatının yüzde 25'ini devlet karşılayacak.

Söz konusu teşvik uygulamasının, maksimum 625 bin ruble (8 bin 750 dolar) olacağı ve yalnızca Rusya'da üretilen araçları kapsayacağı belirtildi.

Geçtiğimiz yıl Rusya'da kullanılan 45 milyon otomobilden sadece 11 bin tanesi elektrikliydi.

Ülke yönetimi, yeni teşviklerle 2030'a kadar yıllık elektrikli araç üretimini 220 bin adede çıkarmayı planlıyor.