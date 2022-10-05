Rusya'nın gazı kesmesi, otomotiv üretimini etkileyecek

Rusya'nın doğalgaz akışını kesmesi, Avrupa ülkelerindeki otomotiv üretimini zorlu bir sürece soktu.

Geçtiğimiz yıl otomotivde patlak veren küresel çip tedarik sorunları hala çözülememişken, şimdi de Avrupalı otomotiv üreticilerini yeni bir sorun bekliyor.

Rusya'nın doğalgaz akışını kesmesi, Avrupa ülkelerindeki otomotiv üretimini oldukça etkileyebilir.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konuyla ilgili Milliyet'e yaptığı açıklamada, ''Enerji maliyetleri tüm dünyada ve Avrupa’da krizden dolayı ciddi anlamda yükselmiş durumdadır. Bu hem otomotiv yan sanayindeki tüm parçaların fiyatlarını ciddi oranda artıracaktır.

"Sıfır araç fiyatları daha da artacak"

Bu da tabi ki sıfır araç fiyatlarına yükseliş olarak etki edecektir. Burada sıfır araçlarda bazı marka ve modellerde yıl sonuna kadar yüzde 15-20'ye varan yükseliş bekleniyor." dedi.

Bu durumun ikinci el otomobil pazarına da yansıyabileceğini söyleyen Ertemel, "Şu anda ikinci el piyasası durağanlık yaşasa da sıfır araç fiyatlarının artmasıyla tekrar ikinci el fiyatları artışa geçecek.

İkinci el otomotiv piyasası diret sıfır araç fiyatlarından etkilenerek hareket eder eğer sıfır araç fiyatları yukarı çıkarsa ikinci el fiyatlar da tekrar yukarı tırmanacaktır." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna arasında çıkan savaş sonrası Avrupa Birliği ile yaşanan gerilimde, Rusya'nın son kozunu kullanarak doğalgaz akışını kesmesiyle otomotiv endüstrisinin ciddi bir yara aldığı belirtilirken, araç fiyatlarındaki artışın sene sonuna doğru daha fazla hissedileceği ifade edildi.