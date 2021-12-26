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    S-400 savunma sistemlerinin geliştiricisi olan Almaz-Antey, elektrikli otomobilini tanıttı

    S-400 savunma sistemlerinin geliştiricisi Almaz-Antey, kendi tasarımı olan elektrikli otomobilin ilk görüntülerini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2021 - 09:47
    • Güncelleme : 26.12.2021 - 09:48
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    S-400 savunma sistemlerinin geliştiricisi olan Almaz-Antey, elektrikli otomobilini tanıttı

    Son zamanlarda sık sık ülkelerin gündeminde olan S-400 savunma sistemlerinin geliştiricisi Almaz-Antey, kendi elektrikli otomobili üzerinde çalışıyor.

    Almaz-Antey markası, kendi tasarımı elektrikli otomobilin ilk görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.

    E-NEVA adı verilen otomobilin geliştiricisi şirket, aracın tek şarjla 463 kilometre yol kat ettiğini söylüyor. Üstü kapalı baktığımız zaman gayet iyi bir menzile sahip olan aracın uzunluğu 4.5 metre olarak ölçülüyor.

    Ayrıca bu ilginç SUV modelinin  0'dan 100 km/sa hıza ulaşması yalnızca 2.7 saniye sürüyor. Aracın azami hızı ise 197 kilometre.

    otomobil

    Dijital gösterge paneli, ön camda projeksiyon ekranı ve 15 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi ile gönülleri fethetmeye çalışan elektrikli aracın bagaj hacmi 610 litre olarak açıklandı.

    HİDROJENLİ VERSİYONU DA GELECEK

    Dünyaca ünlü savunma sistemi S-400'ün yaratıcısı olan Almaz-Ante'nin E-NEVA adlı otomobilinin, elektrikli güç sistemi dışında, gaz veya hidrojen motorlu hibrit versiyonları da gelecek.

    Otomobil hakkında tüm detayların önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

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