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    Sadece 18 adet üretilecek: 740 beygirlik Bentley Mulliner Batur tanıtıldı

    Bentley, 740 beygirlik lüks otomobili Mulliner Batur'u görücüye çıkardı. Sadece 18 adet üretilecek otomobil için tüm stoklar tükendi.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 09:52
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    Sadece 18 adet üretilecek: 740 beygirlik Bentley Mulliner Batur tanıtıldı

    Elektrikli otomobillerin popüler olmasıyla birlikte, birçok marka kendi elektrikli aracını piyasaya sürüyor. Ancak henüz içten yanmalı modellerden vazgeçmeyen üreticiler de var.

    Bu markalardan biri olan Bentley, tarihinin en güçlü otomobilini görücüye çıkardı ve 740 beygirlik Mulliner Batur modelini tanıttı.

    Bentley Mulliner Batur, şirketin bilindik 6.0 litre W12 çift turbo motorunun güncellenmiş bir versiyonunu kullanıyor. Titanyum egzoz ile kombine edilen motor, 740 PS güç ve 1000 Nm tork üretiyor.

    18 ayar altın kullanıldı

    Söz konusu modelin iç mekanı tamamen kişiselleştirilebilir şekilde tasarlandı. Müşteriler, doğal lifli kompozitlerden ahşap malzemelere kadar pek çok tercihte bulunabiliyor. Ayrıca bazı kontroller, 18 ayar altın ile 3D yazıcıda basılabiliyor.

    bentley

    Fiyatı 2 milyon dolar

    Bentley Mulliner Batur, 2 milyon dolarlık fiyatıyla sadece 18 adet üretilecek. Ancak yüksek fiyatına rağmen, otomobillerin tümü şimdiden satılmış durumda. Bentley, ilk teslimatı 2023'ün ortasında yapmayı planlıyor.

    bentley

    bentley

    bentley

    bentley


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