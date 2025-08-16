Sadece 29 kişi sahip olacak: Karşınızda Lamborghini Fenomeno

İtalyan süper otomobil üreticisi Lamborghini, "Fenomeno" adını verdiği en yeni ve en özel modellerinden birini görücüye çıkardı.

Revuelto platformu üzerine inşa edilen bu ultra nadir otomobilden dünya genelinde sadece 29 adet üretilecek.

1.065 BEYGİR GÜCÜNDE HİBRİT V12

Fenomeno'nun kalbinde, hibrit bir sistemle desteklenen 6.5 litrelik bir V12 motor yer alıyor.

Toplamda 1.065 beygir güç üreten bu canavar, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2,4 saniyede tamamlarken, maksimum 350 km/s hıza ulaşabiliyor.

AGRESİF TASARIM VE 3,5 MİLYON DOLARLIK FİYAT

Oldukça sert ve agresif hatlara sahip olan otomobilin sürücü odaklı kokpitinde dijital gösterge ekranı ve premium Alcantara kumaş gibi detaylar bulunuyor.

Bu özel sanat eserine sahip olmak isteyen 29 kişiden biri olmak için ise gözden çıkarılması gereken başlangıç tutarı yaklaşık 3,5 milyon dolar.