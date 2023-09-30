Sadece 77 adet üretilecek! Karşınızda Porsche 911 GT3 R Rennsport Porsche 911 GT3 R Rennsport, California'daki 2023 Rennsport Buluşması'nda tanıtıldı. Sınırlı sayıda üretilecek olan otomobilin özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Porsche'nin motor sporlarındaki geçmişini kutladığı Rennsport Reunion 7, Amerikalı izleyicilere kapılarını açtı.

Porsche, söz konusu etkinlikte 911 GT3 ailesinin yeni versiyonu olan GT3 R Rennsport'u tanıttı.

Araçta sadece kaput ve tavan kısmı GT3 R ile aynı. Diğer tüm parçalar yarış otomobillerinden farklı.

Aynaların bile kaldırıldığı modelde kokpitte bir monitörle izlenebilen 3 kameralı bir sistem bulunuyor.

İç mekanın büyük bölümünü kapsayan takla kafesi nedeniyle araç tek kişililk olarak tasarlandı.

Devasa arka kanadıyla dikkat çeken model, 4.2 litrelik atmosferik bir motora sahip. GT3 yarış aracından direkt alınan motor, 621 bg güç üretebiliyor.

Her otomobil tutkununun hayalini süsleyen performans canavarı, Porsche'nin en özel modellerinden biri olacak. Alıcılar sadece 7 renk seçeneği ve üç kabin tasarımı arasından seçim yapacak.

Fiyatı 1 milyon dolar

Fiyatı 1 milyon 046 bin dolardan başlayacak olan otomobil, sadece 77 adet üretilecek.