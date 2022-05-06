Sadece bir adet üretilecek Ferrari SP48 Unica tanıtıldı

Sadece bir adet üretilecek Ferrari SP48 Unica tanıtıldı

Özel üretim serisine SP48 Unica modelini de ekleyen Ferrari, otomobilin üzerindeki örtüyü kaldırdı.

İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari, özel üretim yelpazesine yeni bir araç daha ekledi. Marka, yalnızca 1 adet üretilecek SP48 Unica'yı görücüye çıkardı.

Baştan sona tüm geliştirme sürecine dahil olan özel bir müşteri için geliştirilen SP48 Unica, F8 Tributo'yu temel alıyor.

Ön tasarımın dışında yeni jantlar, daha aşağıya konumlandırılan yan hava girişleri ve arkada cam olmayışı, SP48 Unica'nın göze çarpan tasarım detayları arasında yer alıyor.

Teknik detaylar

Otomobilin teknik detayları hakkında henüz bilgi verilmese de aracın F8 Tributo'daki 3.9 litre çift turbo V8 üniteden güç aldığı belirtiliyor.

Söz konusu motor, 710 beygir güç ve 770 Nm tork üretiyor. Bu da otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlamasını sağlıyor. 0-200 km/s süresi 7.8 saniye olan modelin azami hızı da 340 km/s.

Ferrari SP48 Unica'nın fiyatı açıklanmadı. Ancak aracın yalnızca 1 adet üretileceğini düşünürsek, 280 bin dolarlık F8 Tributo'dan çok daha yüksek bir fiyatla satışa sunulacağını söyleyebiliriz.