Sadece bir adet üretilen otomobil: Lamborghini Aventador SC20

Sadece bir adet üretilen otomobil: Lamborghini Aventador SC20

2011 yılından beri birçok farklı versiyonu tanıtılan Lamborghini Aventador'un üstü açık tasarımı Lamborghini Aventador SC20, yalnızca bir adet üretildi.

İtalyan lüks otomobil üreticisi Lamborghini, tanıttığı süper lüks otomobillerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 2011 yılından beri piyasaya sürülen veya konsept tasarım olarak tanıtılan Aventador modelleriyle bilinen şirket, şimdi de Lamborghini Aventador SC20 modelini tanıttı.

2012 yılından bu yana ilk defa üst açık Aventador ile karşımıza çıkan şirket, bu otomobilden yalnızca bir adet üretti.

Gücünü 6.5 litrelik atmosferik V12 motordan alan SC20, 770 beygir güç ve 720 Nm tork üretebiliyor.

KİMİN ALDIĞI BELLİ DEĞİL