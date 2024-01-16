Sadece Japonya'ya özel: Yeni Honda Civic RS tanıtıldı Honda, Japonya pazarına özel olarak yeni bir Civic RS modelini tanıttı. Genellikle sedan gövde şekliyle bilinen Civic, bu kez RS versiyonu ile hatchback gövde şeklinde üretilecek.

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Honda'nın Japonya pazarına özel olarak tanıttığı hatchback Civic RS, markanın bu pazardaki model çeşitliliğini artırıyor.

Türkiye'de ve birçok global pazarda Civic genellikle sedan gövde tipinde sunulsa da Type R gibi performans odaklı modellerde hatchback gövde tipine yer veriliyor.

Amerika ve diğer bazı pazarlarda ise Civic'in model yelpazesi daha çeşitli yapıda. Honda'nın, bu yeni hatchback Civic RS modeliyle, Japonya pazarındaki müşterilere daha dinamik ve şehir içi kullanıma uygun bir seçenek sunmayı hedeflediği görülüyor.

Honda Civic RS neler sunacak

Honda'nın yeni Civic RS modelinin tanıtımında, aracın "sürüş zevkini artıran geliştirmeler" ile sunulacağı belirtilse de güç ünitesi hakkında kesin bir bilgi verilmedi.

Ancak, aracın 6 ileri manuel şanzıman ile donatılması ve Civic Si ile benzer bir güç çıkışına sahip olması bekleniyor.

Honda Civic RS, Türkiye'de 2017-2019 yılları arasında satışa sunulduğunda, 1.5 litrelik VTEC motorla geliyor ve 182 beygir güç üretiyordu.

Şu anki Civic modelleri, aynı 1.5 VTEC motorla 182 beygir güç ve 240 Nm tork değerlerine sahip.

Diğer yandan, Amerika pazarında sunulan Civic Si modeli ise biraz daha yüksek performans sunuyor. Bu model, 203 beygir güç ve 260 Nm tork değerleriyle daha güçlü bir sürüş deneyimi vadediyor.