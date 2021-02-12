Sakarya, 2021'e yarım milyar dolar ihracatla başladı

Toyota, Otokar ve Türk Traktör gibi firmalara ev sahipliği yapan Sakarya, ocak ayında 503 milyon 810 bin dolarlık ihracat yaptı.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, fabrikaları kapatıp üretimi durdurmak zorunda kalmıştı.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi dev firmaların yeniden üretime geçmesiyle kayıplarını hızlı bir şekilde telafi etmeye başlayan Sakarya, geçen yıl ihraç ettiği 195 bin 504 araçla ülke ekonomisine 4 milyar 3 milyon 855 bin dolar döviz girdisi sağlamıştı.

İLK AY YARIM MİLYONLUK İHRACAT

Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip olan Sakarya, yeni yıla da hızlı başladı. Sakarya, yılın ilk ayında 113 ülkeye 503 milyon 810 bin dolarlık ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağladı.

EN ÇOK PAY OTOMOTİVİN

Toyota, Türk Traktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin ihracatında en büyük pay yüzde 91,7 ile otomotiv sektörünün oldu. Sektörden geçen ay yapılan dış satım 462 milyon 359 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, şehrin koronavirüs salgınına rağmen üretmeye devam ettiğini belirterek, "Otomotiv üretiminde namı olan illerin başında geliyoruz. Toyota, Otokar, Tırsan, Türk Traktör, Başak Traktör gibi fabrikalarımız, otomotiv üretimi ve ihracatımızda önemli yere sahiptir.

"OTOMOTİVDE ADRES SAKARYA"

Sakarya'nın otomotiv alanında 100 yıl öncesine dayanan üretim başarısı vardır. Bu başarıyı, ihracat ve yan sanayisini geliştirerek gösteriyor. Tahta arabalardan başlayarak tank üretimine kadar pek çok alanda otomotiv üreten bir kentiz. Otomotivde nitelikli üretimin adresi Sakarya'dır." ifadelerini kullandı.