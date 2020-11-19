Sakarya, ilk 10 ayda 3,4 milyar dolarlık ihracat yaptı

Normalleşme döneminde ihracatta yeniden atağa geçen Sakarya'dan, ocak-ekim döneminde 150 ülke ve 10 serbest bölgeye 3 milyar 434 milyon 747 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, fabrikaları kapatıp üretimi durdurmak zorunda kalmıştı.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi dev firmaların yeniden üretime geçmesiyle kayıplarını hızlı bir şekilde telafi etmeye başlayan Sakarya, yılın ilk 10 ayında 3 milyar 434 milyon 747 bin dolarlık dış satım yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre, "otomotiv şehri Sakarya" ihracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada bulunuyor.

EKİMDE 500 MİLYONLUK İHRACAT

Ekim ayı ihracatını da geçen yılın aynı dönemine göre artıran Sakarya, 500 milyon 257 bin dolarla bu yılın en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaştı.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin ocak-ekim dönemi ihracatında yüzde 89,3 payla otomotiv sektörü zirvede yer aldı. Söz konusu dönemde kentten 3 milyar 68 milyon 863 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan ülke, 486 milyon 472 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeyi 329 milyon 880 bin dolarla Fransa, 290 milyon 923 bin dolarla Almanya, 262 milyon 114 bin dolarla Polonya, 243 milyon 26 bin dolarla İspanya, 202 milyon 189 bin dolarla ABD takip etti.



