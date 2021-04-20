Sakarya ilk çeyrekte 58 bin araç ihraç etti

Sakarya ilk çeyrekte 58 bin araç ihraç etti

Sakarya'dan yılın ilk çeyreğinde 1.3 milyar dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirdi. Kentte üretilen 83 bin 491 araçtan 58 bin 54'ü yurt dışına satıldı.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, fabrikaları kapatıp üretimi durdurmak zorunda kalmıştı.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi dev firmaların yeniden üretime geçmesiyle kayıplarını hızlı bir şekilde telafi etmeye başlayan Sakarya, yeni yıla hareketli başladı.

İLK ÇEYREKTE 58 BİN ARAÇ İHRAÇ EDİLDİ

Türkiye'nin önde gelen otomotiv firmalarına ev sahipliği yapan Sakarya'da, yılın ilk çeyreğinde üretilen 83 bin 491 aracın 58 bin 54'ü ihraç edildi, 1 milyar 287 milyon 916 bin dolar gelir sağlandı.

Koronavirüs salgınına rağmen yeni yılda üretim ve dış satımdaki yükselişini sürdüren Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7. sırada bulunuyor.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilerin bulunduğu Sakarya'da, ocak-mart döneminde 69 bin 798 otomobil, 222 otobüs, 116 midibüs, 123 küçük kamyon, 24 kamyonet, 13 bin 208 traktör üretildi.

Kentteki firmalar arasında yılın ilk çeyreğinde üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korudu, Türk Traktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Ülkenin önde gelen otomotiv firmalarından Toyota, yılın ilk 3 ayında Arifiye'deki fabrikasında 69 bin 798 otomobil üretti.

Dünyanın en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Toyota, Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında ocak-martta binek tipinde ürettiği Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid modellerinin 54 bin 394'ünü ihraç etti.