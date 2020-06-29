Sakarya son 5 ayda 68 bin araç ihraç etti

Sakarya son 5 ayda 68 bin araç ihraç etti

Sakarya'da, ilk 5 ayda üretilen 81 bin 410 aracın yüzde 84,2'si yurt dışına satıldı. Bu satışlar, ülkemize 1 milyar 369 milyon 943 bin dolar gelir getirdi.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, fabrikaları kapatıp üretimi durdurmak zorunda kalmıştı.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi dev firmaların yeniden üretime geçmesiyle kayıplarını hızlı bir şekilde telafi etmeye başlayan Sakarya, yılın ilk 5 aylık döneminde 143 ülke ve 8 serbest bölgeye 1 milyar 523 milyon 226 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

68 BİN ARAÇ İHRAÇ EDİLDİ

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye'de ocak-mayıs döneminde traktör de dahil üretilen 425 bin 804 araçtan 336 bin 98'i yurt dışına satıldı.

Bunda yüzde 20,3'lük oranla büyük paya sahip olan Sakarya, ürettiği 81 bin 410 aracın yüzde 84,2'sine denk gelen 68 bin 555'ini ihraç etti.





5 AYDA 81 BİN ARAÇ ÜRETİLDİ

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi önemli üreticilerin bulunduğu kentte, ilk 5 aylık dönemde 71 bin 478 otomobil, 44 kamyonet, 160 otobüs, 272 midibüs, 9 bin 456 traktör olmak üzere toplam 81 bin 410 araç üretildi.

Bu rakamla söz konusu dönemde Türkiye'nin toplam araç üretiminin yüzde 19,1'inin yapıldığı Sakarya'da, günde üretilen 535 aracın 451'i ihraç edildi.

İHRACAT LİDERİ TOYOTA

Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, Türk Traktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Arifiye ilçesinde kurulu Toyota fabrikası, yılın ilk 5 aylık döneminde toplamda 71 bin 478 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid modelleri üretti. Şirlet, bunun yüzde 89,3'üne denk gelen 63 bin 905'ini ihraç etti.

Otokar, ocak-mayıs döneminde ürettiği 476 aracın 232'sini yurt dışına sattı.

Yılın ilk 5 aylık döneminde 9 bin 456 traktör üreten TürkTraktör ise 4 bin 418 aracını ihraç etti.