Sakarya'da 2020'de üretilen her 100 araçtan 76'sı ihraç edildi

Türkiye'nin otomotiv üretiminde lokomotif şehirleri arasında yer alan Sakarya'da, geçen yıl salgına rağmen 255 bin 693 araç banttan indi.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, fabrikaları kapatıp üretimi durdurmak zorunda kalmıştı.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi dev firmaların yeniden üretime geçmesiyle kayıplarını hızlı bir şekilde telafi etmeye başlayan Sakarya, geçen yıl ihraç ettiği 195 bin 504 araçla ülke ekonomisine 4 milyar 3 milyon 855 bin dolar döviz girdisi sağladı.

İhracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada bulunan Sakarya, geçen yıl 153 ülke ve 10 serbest bölgeye yaklaşık 4,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

EN ÇOK İHRACAT OTOMOTİVDE

Otomotiv, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayisi, kimyevi maddeler ve mamulleri ile makine ve aksamları sektörleriyle dikkatleri üzerine çeken kentte, en çok ihracat 4 milyar 3 milyon 855 bin dolarla otomotiv sektöründe yapıldı.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de 2020 yılında traktör de dahil üretilen 1 milyon 335 bin 957 araçtan 930 bin 38'i ihraç edildi. Bu rakamda yüzde 21'lik paya sahip olan Sakarya, ürettiği 255 bin 693 aracın yüzde 76,4'üne denk gelen 195 bin 504'ünü ihraç etti. Sakarya, böylece banttan indirilen her 100 araçtan 76'sını yurt dışına sattı.

Kentte faaliyet gösteren Toyota, Otokar ve TürkTraktör firmaları, söz konusu dönemde 219 bin 391 otomobil, 213 kamyonet, 637 otobüs, 922 midibüs, 193 küçük kamyon, 34 bin 337 traktör üretti.

TOYOTA ZİRVEDE

Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta Toyota zirvedeki yerini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.