Sakarya'da üretilen araçların yüzde 71'i ihraç edildi

Türkiye'nin ocak ayı otomotiv ihracatının yüzde 26,5'ini gerçekleştiren Sakarya, ürettiği 29 bin 290 aracın yüzde 71'ini yurt dışına sattı.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, fabrikaları kapatıp üretimi durdurmak zorunda kalmıştı.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi dev firmaların yeniden üretime geçmesiyle kayıplarını hızlı bir şekilde telafi etmeye başlayan Sakarya, ocak ayında ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7. sıradaki yerini korudu.

EN ÇOK İHRACAT OTOMOTİVDE

Salgın nedeniyle ocak ayında taşıt ihracatındaki payı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,78 azalan kentte, en çok ihracat yüzde 91,7 ile otomotiv endüstrisinde yapıldı. Söz konusu satıştan ise 462 milyon 359 bin dolar gelir elde edildi. Ayrıca Sakarya, ürettiği 29 bin 290 aracın yüzde 71'ini yurt dışına sattı.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilerin bulunduğu Sakarya'da, bu yılın ilk ayında 25 bin 80 otomobil, 73 otobüs, 8 midibüs, 57 küçük kamyon, 4 bin 72 traktör üretildi, günde 945 araç banttan indirildi.

LİDER TOYOTA

Kentteki firmalar arasında ocak ayında üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, Türk Traktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Ülkenin önde gelen otomotiv firmalarından Toyota, yılın ilk ayında Arifiye'deki fabrikasında 25 bin 80 otomobil üretti.

Dünyanın en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Toyota, Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında ocak ayında binek tipinde ürettiği Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid modellerinin yüzde 77,7'sine denk gelen 19 bin 494'ünü ihraç etti.