Sakarya'da üretilen her 10 araçtan 7'si ihraç edildi

Türkiye'nin ocak-şubat ayı otomotiv ihracatının yüzde 22,9'unun yapıldığı Sakarya'da üretilen 55 bin 485 araçtan 38 bin 496'sı yurt dışına satıldı.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, fabrikaları kapatıp üretimi durdurmak zorunda kalmıştı.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi dev firmaların yeniden üretime geçmesiyle kayıplarını hızlı bir şekilde telafi etmeye başlayan Sakarya, yeni yıla hareketli başladı.

Salgınına rağmen yeni yılda üretim ve dış satımdaki yükselişini sürdüren Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7. sırada bulunuyor.

İHRACATTA EN BÜYÜK PAY OTOMOTİVİN

Salgın nedeniyle ocak-şubat döneminde taşıt ihracatındaki payı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,65 azalan kentte, en çok ihracat yüzde 91 ile otomotiv endüstrisinde yapıldı. Söz konusu satıştan 862 milyon 343 bin dolar gelir elde edildi.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk iki ayında üretilen 231 bin 578 aracın 167 bin 791'i ihraç edildi.

HER 10 ARAÇTAN 7'Sİ İHRAÇ EDİLDİ

Bu alanda söz konusu dönemde yüzde 22,9 payı bulunan Sakarya, ürettiği 55 bin 485 aracın yüzde 69,4'üne denk gelen 38 bin 496'sını yurt dışına sattı. Bir başka ifadeyle üretilen her 10 araçtan 7'si ihraç edildi.

GÜNLÜK 140 ARAÇ BANTTAN İNDİ

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilerin bulunduğu Sakarya'da, bu yılın ilk iki ayında 47 bin 35 otomobil, 117 otobüs, 68 midibüs, 94 küçük kamyon, 24 kamyonet, 8 bin 147 traktör üretildi, günde 940 araç banttan indirildi.

Kentteki firmalar arasında ocak-şubat döneminde üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, Türk Traktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Ülkenin önde gelen otomotiv firmalarından Toyota, yılın ilk iki ayında Arifiye'deki fabrikasında 47 bin 35 otomobil üretti.

Japon marka, Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında ocak-şubatta binek tipinde ürettiği Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid modellerinin yüzde 76,8'ine denk gelen 36 bin 109'unu ihraç etti.