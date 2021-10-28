Sakarya'dan 9 ayda 140 bin 43 araç ihraç edildi

Türkiye'nin ocak-eylül dönemi otomotiv ihracatının yüzde 20,6'sını gerçekleştiren Sakarya'da üretilen 197 bin 761 aracın 140 bin 43'ü yurt dışına gitti.

Koronavirüs salgınına rağmen üretim ve dış satımdaki yükselişini sürdüren "otomotiv şehri" Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep, Ankara ve Manisa'nın ardından 8. sırada yer alıyor.

Ülke ekonomisine güç katmayı sürdüren kentten, yılın 9 ayında 148 ülke ve 9 serbest bölgeye 3 milyar 500 milyon 587 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kentte, normalleşme dönemine geçilmesi ve alınan tedbirler sayesinde yılın 9 ayında en çok ihracat yüzde 87,16 ile otomotiv endüstrisinde yapıldı.

9 AYDA 3,05 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZ

Ocak-eylül döneminde taşıt ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,69 artıran Sakarya, yurt dışı satışlarından 3 milyar 51 milyon 123 bin dolar döviz girdisi sağladı.

Sakarya, ürettiği 197 bin 761 aracın yüzde 70,8'ine denk gelen 140 bin 43'ünü yurt dışına sattı. Buna göre, üretilen her 10 araçtan 7'si ihraç edildi.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilerin bulunduğu Sakarya'da, yılın 9 ayında 160 bin 592 otomobil, 501 otobüs, 573 midibüs, 420 küçük kamyon, 104 kamyonet, 35 bin 571 traktör üretildi, günde 724 araç banttan indirildi.

ZİRVE TOYOTA'NIN

Kentteki firmalar arasında ocak-eylül döneminde üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.