Sakarya'dan ilk yarıda 2,3 milyar dolarlık otomotiv ihracatı

Sakarya'da, yılın ilk yarısında üretilen 148 bin 31 aracın 104 bin 80'i ihraç edilerek, yaklaşık 2,3 milyar dolar gelir elde edildi.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, fabrikaları kapatıp üretimi durdurmak zorunda kalmıştı.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi dev firmaların yeniden üretime geçmesiyle kayıplarını hızlı bir şekilde telafi etmeye başlayan Sakarya, yeni yılın ilk yarısını oldukça hareketli geçirdi.

İLK YARIDA 2,3 MİLYAR DOLARLIK OTOMOTİV İHRACATI

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk yarısında üretilen 669 bin 409 aracın 469 bin 428'i ihraç edildi.

Söz konusu ihracatta yüzde 22,1 payı bulunan Sakarya, ürettiği 148 bin 31 aracın yüzde 70,3'ne denk gelen 104 bin 80'ini yurt dışına sattı. Buna göre üretilen her 10 araçtan 7'si ihraç edildi.

Sakarya, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre otomotiv sektöründeki ihracat payını yüzde 33,9 artırmayı başardı. İlk 6 ayda Sakarya'dan 2 milyar 290 milyon 775 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

Ayrıca, bu rakamlara göre kentte günlük banttan indirilen 818 araçtan 575'i yurt dışına gönderildi.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilerin bulunduğu Sakarya'da, ocak-haziran döneminde 121 bin 612 otomobil, 374 otobüs, 339 midibüs, 307 küçük kamyon, 64 kamyonet, 25 bin 335 traktör üretildi.

Kentteki firmalar arasında yılın ilk 6 ayında üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, Türk Traktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Ülkenin önde gelen otomotiv firmalarından Toyota, ocak-haziran döneminde 121 bin 612 otomobil üretti.

Toyota, Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında 6 ayda binek tipinde ürettiği Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid modellerinin 96 bin 202'sini ihraç etti.

Söz konusu dönemde geçen yıl 79 bin 802 aracı yurt dışına satan Toyota, bu yıl ihracatını yüzde 20,55 artırdı.