Sakarya'dan ocakta üretilen araçların yüzde 74'ü ihraç edildi

Türkiye'nin otomotiv ihracatında yılın ilk ayında yüzde 24,1 paya sahip Sakarya, ürettiği 16 bin 863 aracı yurt dışına sattı.

İhracatta İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7'nci sırada bulunan Sakarya, ocak ayında 119 ülke ve 8 serbest bölgeye 428 milyon 680 bin dolarlık ihracata imza attı.

Yılın ilk ayında kentte en çok ihracat 373 milyon 248 bin dolarla otomotiv endüstrisinde yapılırken, Toyota, Otokar ve TürkTraktör fabrikalarında üretilen 22 bin 670 aracın yüzde 74,3'ü ihraç edildi.

ÜRETİLEN ARAÇLARIN YÜZDE 74'Ü İHRAÇ EDİLDİ

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk ayında traktör de dahil üretilen 94 bin 114 araçtan 69 bin 170'i ihraç edildi. Bu satışta yüzde 24,1'lik paya sahip Sakarya, ürettiği 22 bin 670 aracın yüzde 74,3'üne denk gelen 16 bin 863'ünü ihraç etti.

Böylece banttan indirilen her 100 araçtan 74'ü yurt dışına satıldı. Ayrıca, kentte günde 731 araç banttan indirildi, 544'ü ihraç edildi.

Sakarya'da faaliyet gösteren Toyota, Otokar ve TürkTraktör firmaları, söz konusu dönemde 19 bin 193 otomobil, 22 kamyonet, 33 otobüs, 62 midibüs, 104 küçük kamyon ve 3 bin 256 traktör üretti.