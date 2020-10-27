Sakarya'dan yurt dışına ihraç edilen araç sayısı 130 bini geçti

Yılın 3 çeyreklik döneminde dünyaya 131 bin 257 otomotiv ihraç eden Sakarya, ülke ekonomisine 2 milyar 619 milyon 730 bin dolar döviz girdisi sağladı.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, fabrikaları kapatıp üretimi durdurmak zorunda kalmıştı.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi dev firmaların yeniden üretime geçmesiyle kayıplarını hızlı bir şekilde telafi etmeye başlayan Sakarya, ocak-eylül döneminde 2 milyar 934 milyon 710 bin dolarlık dış satış yaptı

131 BİN 257 ARAÇ İHRAÇ EDİLDİ

Türkiye'de ocak-eylül döneminde traktör de dahil üretilen 878 bin 163 araçtan 625 bin 640'ı yurt dışına satıldı. Bunda yüzde 20,9'luk paya sahip olan Sakarya, ürettiği 166 bin 88 aracın yüzde 79'una denk gelen 131 bin 257'sini ihraç etti.

GÜNDE 606 ARAÇ ÜRETİLDİ

Sakarya'da faaliyet gösteren Toyota, Otokar ve TürkTraktör firmaları, 9 aylık dönemde 143 bin 263 otomobil, 109 kamyonet, 372 otobüs, 634 midibüs, 102 küçük kamyon, 21 bin 608 traktör olmak üzere toplamda 166 bin 88 araç üretti.

Bu rakamla, söz konusu dönemde Türkiye'nin toplam araç üretiminin yüzde 18,9'unun yapıldığı Sakarya'da, günde üretilen 606 aracın 479'u ihraç edildi.

ÜRETİM VE İHRACAT LİDERİ TOYOTA OLDU

Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta Toyota yine zirvede bulunurken, TürkTraktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Arifiye ilçesinde kurulu Toyota fabrikası, yılın 9 aylık döneminde toplamda 143 bin 263 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid modelleri üretti, bunun yüzde 84,9'una denk gelen 121 bin 739 aracı ihraç etti.

Yılın 9 ayında 21 bin 608 traktör üreten TürkTraktör ise üretiminin yüzde 41,6'sına denk gelen 8 bin 990 aracı ihraç etti.

Son olarak Otokar ise, ocak-eylül döneminde ürettiği 1217 aracın 528'ini yurt dışına sattı