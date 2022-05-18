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    Samsung, elektrikli araç pazarına girmeyecek

    Kaynaklar, Samsung’un elektrikli araba üretmeyi düşünmediğini belirtiyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 08:51
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    Samsung, elektrikli araç pazarına girmeyecek

    Her geçen gün büyüyen elektrikli otomobil pazarı, bazı büyük teknoloji şirketlerinin de dikkatini çekiyor.

    Örneğin Apple'ın kendi elektrikli otomobili üzerinde çalıştığını biliyoruz. Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi de elektrikli araç geliştirmeye başladı.

    Samsung, pazara girmeyi düşünmüyor

    Tesla, Hyundai, BMW ve Audi gibi firmalara otonom sürüş çipleri, kamera parçaları, batarya ve OLED ekran sağlayan Samsung ise gelecekte bu pazara girmeyi düşünmüyor.

    İki üst düzey Samsung çalışanı, şirketin elektrikli otomobil üretmeyeceğini belirtti. Samsung’un bu kararındaki en büyük sebep elektrikli otomobil işinin sürdürülebilir bir gelir getirmeyecek olması.

    Ayrıca Samsung, elektrikli arabalar için parça sattığı firmalar ile gelecekte ters düşmek istemiyor.

    Bu nedenle Güney Koreli şirket, elektrikli araba üretmek yerine elektrikli araba üreticilerine parça satmaya devam edecek.

    samsung

     


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