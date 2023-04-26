Samsung telefonlar, BMW anahtarına dönüşüyor BMW, bazı Samsung Galaxy akıllı telefonlar için dijital araba anahtarı desteğini duyurdu.

ensonhaber.com

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, iki yıl önce akıllı telefonlarının dijital araba anahtarı olarak kullanılabileceğini duyurmuştu.

Şimdi BMW, Digital Car Key Plus desteğini Google ve Samsung akıllı telefonlardan başlayarak Android’e getireceğini açıkladı.

Destekleyen telefonlar

Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Fold 4 sahipleri, telefonlarını BMW anahtarına dönüştürebilecek.

Özelliği kullanabilmek için Android 13 işletim sisteminin kullanılması ve Samsung Wallet uygulamasının yüklü olması gerekiyor.

Kasım 2022’den sonra üretilen otomobillerde BMW Digital Car Key Plus özelliği kullanılabiliyor. Yazılım güncellemesiyle eski arabalara da bu özellik sunulacak.