Samsung, Tesla ve BMW için batarya üretecek

Samsung, Tesla ve BMW için batarya üretecek

Samsung, elektrikli otomobiller için batarya üretimi konusunda Tesla ve BMW ile anlaşmaya vardı.

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, geçtiğimiz haftalarda elektrikli otomobil pazarına şimdilik girmeyi düşünmediklerini açıklamıştı. Ancak şirket, otomobiller için dev markalarla anlaşmalar yapıyor.

Şirketin batarya ve elektronik malzeme üretim kolu Samsung SDI, Tesla için batarya üretiminde onayı aldı.

Geçtiğimiz yıl Tesla ile bir sözleşme imzalayan ve 4680 tipi pillerin prototipini üreten Samsung, böylece bu pillerin seri üretimine başlayacak.

Malezya'da üretilecek

Güney Koreli şirketin bir sonraki adımı, Malezya’da yeni bir seri üretim tesisinin inşası olacak.

Yapılacak bu tesis ile üretim kapasitesini artıracak olan Samsung, burada aynı zamanda BMW için de üretim yapacak.

Geçtiğimiz günlerde BMW ile bir anlaşmaya varan Samsung, Alman otomobil üreticisine 4 milyon araç içi OLED panel üretecek.

Aynı zamanda Samsung, Alman otomobil üreticisi için yeni bir silindir batarya tasarımı geliştiriyor.