Samsunlu Togg talihlisi: Tebrik yağmuruna tutuldum Samsun'da yaşayan Halil Hakan Koç, yerli ve milli otomobili almaya hak kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

İHA

Yerli ve milli otomobil Togg’u satın almak için 16-27 Mart tarihleri arasında ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişiden 20 bini çekilen kura sonucu belirlendi.

Samsun’da da Togg’un C-SUV T10X’in uzun menzilli otomobilini almak için başvuran talihli Halil Hakan Koç, Türkiye’deki yerli otomobil almaya hak kazanan '2444' numaralı kişi oldu.

Yerli otomobili kullanmak için sabırsızlanan Koç, yakın zamanda sürmeye başlayacağı elektrikli otomobili Samsun’da sergilendiği meydanda bir kez daha inceleyerek, duygularını paylaştı.

"Geçen hafta inşallah çıkar demiştim"

Heyecan, gurur ve mutluluğu bir arada yaşadığını ifade eden gayrimenkul işiyle uğraşan talihli Halil Hakan Koç, şunları söyledi:

Mutluyum. Yerli otomobilimizin bana çıkması gurur verici bir durum. Çok heyecanlıyım. Yerli ve milli otomobilimizi kullanacağım. Togg, Samsun’da sergilenmeye başladığında gelip incelemiştik. Geçen hafta arabayı almak için başvurduk ve ‘inşallah çıkar’ dedik. Rabbim nasip eyledi ve otomobilin çıktığı talihliler arasında yer aldım. Rabbim yerli otomobilimizi kazasız, belasız sürmeyi tüm milletimize nasip etsin.

"Bilgilendirme mesajları iletilecek"

Otomobilin kendisine çıktığını duyan çevresinin de çok mutlu olduğunu ifade eden Koç, şu ifadeleri kullandı: