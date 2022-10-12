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    Şarj edilebilir hibrit Volkswagen Passat, kameralara yakalandı

    Sedan üretimi durdurulan Volkswagen Passat, bir kez daha station wagon gövdesi ile casus kameralardan kaçamadı.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 09:53
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    Şarj edilebilir hibrit Volkswagen Passat, kameralara yakalandı

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın en popüler modellerinden biri olan Passat, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

    Dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan sedan model, artık yerini Volkswagen ID. Aero'ya bırakıyor.

    Passat sedanın Avrupa'daki üretimini ve satışını sona erdiren Volkswagen,  Emden fabrikasında Passat'tan boşalan yeri, elektrikli crossover ID4 ve elektrikli sedan Aero ile doldurmayı planlıyor.

    Şarj edilebilir hibrit Volkswagen Passat, kameralara yakalandı

    Sedan üretimi durdurulan Volkswagen Passat, bir kez daha station wagon gövdesi ile casus kameralardan kaçamadı.

    passat

    Sürücü tarafında konumlanan ön çamurluktaki şarj portu, bu aracın şarj edilebilir hibrit bir yapıda geldiğini gösteriyor. Otomobil, içten yanmalı motorlarla sunulan son Passat olma özelliğini taşıyacak.

    MEB tabanlı otomobil, önümüzdeki yılın ikinci yarısında Çin'de, ardından Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yollara çıkacak.

    passat

    passat

    passat

    passat


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