İkinci el otomobil piyasasında yaşanan fiyat artışı etkisiyle araçlar elde kaldı. Oto galeriler, araçları koyacak yer bulmakta zorlanıyor.

Geçtiğimiz aylarda sıfır otomobillere gelen ÖTV indirimi sonrası gözler ikinci el pazarına çevrildi. Ancak söz konusu değişiklik, ikinci elde fiyatlara yansımadı.

Ne sıfır ne de ikinci el araçlardan satış yapamayan oto galericiler, bu durumdan pek de memnun değil.

Pandemi dönemiyle birlikte önemli bir ivme yakalayan ikinci el araç piyasası bir süredir durgun seyrediyor. Talebin olmadığını söyleyen oto galericiler, piyasanın önümüzdeki dönemde hareketleneceğini düşünüyor.

MÜŞTERİ DE YOK ARAÇ KOYACAK YER DE

İkinci el otomobil piyasasında yaşanan fiyat artışı etkisiyle araçlar elde kaldı. Fazlasıyla araç satın aldıklarını ve kotalarının dolduğunu söyleyen galericiler, hem müşteri hem de araçlarını koyacak yer bulamadıklarını söylüyor.

Satılamayan ikinci el araçlar galerileri doldurdu ViDEO

"FİYATLAR YÜKSELECEK"

Araç alım-satımı yapan Ümit Kayıtbey, ikinci el araç satmak için müşteri bulamadığını söyleyerek, “İkinci elde ufak bir hareketlilik var. Araba alırken biz alıyoruz fakat vatandaşa satarken çok zorlanıyoruz. İkinci el otomobil fiyatlarında yüzde 5 gibi bir artış var. Bahara doğru bu artışın yüzde 10 gibi seviyelere yükseleceğini düşünüyorum.

"SALGIN BİTERCE FİYATLAR DÜŞER"

Aslında araba satın almayı düşünen vatandaşlarımız var, fakat ikinci el otomobil fiyatlarındaki yükseliş devam ettiği için satın alan insan yok. Yurt dışından ülkemize sıfır araç girmiyor, bu da ikinci el otomobil fiyatlarını yüksek tutuyor. Koronavirüs tamamen biterse piyasanın biraz daha düzeleceğini, dengeleneceğini ve fiyatların düşeceğini öngörüyorum.” ifadelerini kullandı.

Pandemi öncesi günde en az 1 araç sattığını belirten Kayıtbey, ''Araçlarımızı galerimizde doldurduk, araç bolluğu var fakat istediğimiz satışlara ulaşamıyoruz. Araçlar elimizde kalıyor. Eğer sıfır araçlarda üretim artarsa ikinci ellerdeki fiyatlar düşebilir.

"GÜNDE 5 ARAÇ SATIYORUM"

Üretim artmaz ise fiyatlar daha da yükselir. Pandemi öncesi ayda 30 araç sattığım oluyordu. Şu anda ayda 5 tane araç satıyorum. O zamanlar hedefim günde 1 araç satmaktı şu anda ayda 4-5 tane satmak. Ayda 10 araç satarsam seviniyorum.'' dedi .