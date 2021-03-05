Türkiye'de otomatik vites otomobil satışları, bu yılın ocak-şubat dönemiyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında yüzde 42,1 arttı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller son yıllarda büyük ilgi görüyor. Manuel vitesli otomobillere olan ilgi ise her geçen gün azalıyor.

Günümüzde otomobil satın alınırken, yakıt ve motor tipi önemli bir tercih sebebi oluyor. Aracın şanzıman tipi de otomobil severlerin tercihlerinde önemli rol oynuyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 büyüyerek 102 bin 232 adet olarak belirlendi.

Yalnızca otomobil satışları, 2021 yılı iki aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,1 artarak 80 bin 107 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 51 artarak 22 bin 125 adede ulaştı.

OTOMATİK VİTES PAYI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye otomobil pazarında, şubat sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller 60 bin 437 adetle yüzde 75,4 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 19 bin 670 adet satışla yüzde 24,6 olarak belirlendi.

Yılın iki aylık döneminde de satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-şubat döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 71,2, satışı da 42 bin 541 adet olarak belirlenmişti.

Böylece söz konusu dönemde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri yüzde 42,1 artış gösterdi.