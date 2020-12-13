Satılan her 4 Volvo modelinden 3'ü SUV olacak

Volvo CEO'su Hakan Samuelsson, gelecekte satılan her 3 Volvo modelinden 3'ünün SUV olabileceğini belirtti. Gelen rakamlara baktığımızda, şirket bu hedefinden çok da uzakta değil.

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz. Bunun farkında olan İsveçli otomobil üreticisi Volvo, bu segmente daha fazla yatırım yapıyor.

Volvo yelpazesinde şu anda 3 farklı SUV modeli var ve bunlar, markanın toplam ürün gamının yüzde 42'sini oluşturuyor. Ayrıca çok yakında aileye 2 yeni SUV daha katılacak.

SATILAN HER 4 MODELDEN 3'Ü SUV OLABİLİR

Volvo CEO'su Hakan Samuelsson, gelecekte satılan her 4 Volvo modelinden 3'ünün SUV olabileceğini belirtti. Gelen rakamlara baktığımızda, markanın bu hedefine çok da uzak olmadığını görüyoruz.

2020 yılının ilk 11 ayına ait rakamlara baktığımızda, satılan Volvo modellerinin yüzde 71'ini SUV segmentinin oluşturduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise bu oran yüzde 63 olarak kayıtlara geçmişti.

Görünüşe göre Volvo'nun bu hedefine ulaşması için çok fazla beklemesi gerekmeyecek.