Satışa çıkacak Togg modellerinin tüm özellikleri ve fiyat listesi TOGG satışı için geri sayım başladı. Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un tüm özelliklerini derledik.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Togg, ‘doğuştan elektrikli’, ‘doğuştan sürdürülebilir’, ‘doğuştan dijital’ ve ‘doğuştan yeşil’ kavramlarının altını çizdiği ilk akıllı cihazı C-SUV’u, ‘T10X’ adıyla kullanıcılarla buluşturacak.

16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Merakla beklenen yerli otomobil, 2 farklı motor seçeneği ile satışa çıkacak. 200 beygir gücündeki ilk motor seçeneğine sahip olan araç 7,6 saniye içerisinde; 400 beygir gücüne sahip ikinci motor seçeneği bulunan araç ise 4,8 saniye içerisinde 0’dan 100 km/s hıza ulaşabilecek.

Gelin hep birlikte, satışa çıkacak Togg modellerinin özelliklerine yakından bakalım.

Togg C-SUV 2023 özellikleri ve fiyat listesi

Koltuk sayısı: 4

Boyutlar (mm) 4599 uzunluk, 1886 genişlik, 1676 yükseklik

Aks mesafesi (mm): 2890

Motor (kW): 150 / 300

Beygir (HP): 200 / 400

Motor seçenekleri: Arkadan itiş / Dört çeker

Menzil (km) 300 / 500

0-100 hızlanma (sn) 7.6 / 4.8

Bagaj hacmi (lt) 450

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil (310 km)160 kW : 953.000 TL

Togg T10X V2 RWD Standart Menzil (310 km)160 kW: 1.055.000 TL

Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil (510 km) 160 kW: 1.215.000 TL

Togg T10X tasarımı

TOGG C-SUV ön panjurunda “Lale formu” olarak bilinen bir tasarım şekli karşımıza çıkıyor. Bu panjurun hemen üst kısmında ise çeşitli güvenlik sensörleri yer alıyor.

Uzun ve kısa led aydınlatmalar, özellikle gece sürüşlerinizde size oldukça geniş bir görüş açısı sağlıyor.

Otomobilimizin yan tarafına doğru ilerlediğimizde, onu devasa gösterecek ve 19 inç büyüklüğündeki jantlar karşımıza çıkıyor. Bu jantlar, tıpkı ön panjurda olduğu gibi lale desenlerinden ilham alıyor.

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Otomobilin arkasının büyük bir kısmını kaplayan arka aydınlatmalar, TOGG C-SUV’un harika görünmesini sağlıyor.

Gelelim otomobilin içindeki tasarım detaylarına. Aracın içine girdiğinizde, sizi ilk olarak devasa ekranlar karşılıyor.

Ön konsolun tamamını kapsayan ve tamamen teknolojik olan bu ekranlar, otomobile ayrı bir hava katıyor.

29 inç büyüklüğündeki ekran tasarımı, üç farklı ekrana bölünebiliyor. 29 inç büyüklüğündeki bu ekranların arkasında ise Qualcomm’un Snapdragon işlemcileri yer alıyor.

Devasa ekranın hemen altında ise otomobilin çeşitli ayarlarını yapmanızı sağlayan ikinci bir ekran da karşımıza çıkıyor.

Togg T10X motor seçenekleri

160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak.

T10X’in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).

Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor.

Böylece kullanıcılar uzun yolculuklarda kısa bir kahve molası süresince dinlenirken, akıllı cihazları da yolculuğun kalan bölümü için hazır hale gelecek. Ayrıca kullanıcılar, sıfır emisyon salımıyla çevre dostu bir yolculuğun keyfini de çıkaracak.

Togg C-Sedan özellikleri

Koltuk Sayısı: 4

Motor (kW): 100

Beygir (HP): 400

Menzil (KM): 500

0-100 hızlanma (sn): 4.8

Togg'un önceliği C-SUV modeli olduğu için, şimdiye kadar sedan modeliyle ilgili çok fazla bilgi paylaşılmadı.

TOGG sedan, sahip olduğu renkleri, tasarım hatları ve aydınlatmaları ile oldukça şık bir görünüme sahip.

Tıpkı TOGG C - SUV modelinde de olduğu gibi, jant tasarımlarında lale formu tasarımlara öncelik veriliyor.

TOGG sedan modeli için motor seçenekleri henüz net değil. Ancak motor seçenekleri, yukarıda bahsettiğimiz T10X modeliyle aynı olabilir.

Söz konusu modelde olduğu gibi, 200 beygirlik ve 400 beygirlik iki ayrı motor seçeneğinin yine sedan modelinde de olması bekleniyor.

Togg renk seçenekleri