Satışlar 1 milyonu aştı: Stellantis, 2024 yılı ilk çeyrek verilerini açıkladı Otomobil üreticisi Stellantis, 2024 ilk çeyrek net gelirlerini ve sevkiyatlarını içeren verilerini yayınladı.

ensonhaber.com

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020'de yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021 Ocak ayında "Stellantis" markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Stellantis, 2024 yılının ilk çeyreğine ait verilerini paylaştı. Şirketin, 2024 yılının ilk çeyreğinde karma sevkiyatları 1 milyon 371 adet olarak gerçekleşti.

Stellantis’in konsolide sevkiyatları ise yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 335 bin adetle kapandı.

Net gelir 40 milyar euroyu aştı

Stellantis’in yılın ilk çeyreğinde net gelirleri ise 41,7 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

25 yeni model yolda

Stellantis finansal işler müdürü Natalie Knight, grubun 2024 yılında 18 elektrikli araç da dahil olmak üzere 25 yeni model tanıtımı yapacağını, bunun da yılın ikinci yarısında şirketin büyümesine katkı sağlayacağını açıklamıştı.