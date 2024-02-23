Satışlar beklentilerin altında kalmıştı: Mercedes elektrikli araç hedefini düşürdü Mercedes-Benz, 2023 yılında elektrikli araç satışlarının planladığının altında kalmasıyla hedef düşürme kararı aldı.

ensonhaber.com

Alman lüks otomobil üreticisi Mercedes, elektrikli araç hedeflerini revize ediyor. Şirket, 2030'dan itibaren sadece elektrikli yeni modeller sunma hedefini değiştirerek, elektrikli ve hibrit araçların toplam satışlarının yarısını oluşturmasını planlıyor.

Mercedes-Benz, 2023 mali yılında kârında bir düşüş yaşarken, hafif ticari araçlar bölümünün kârında yükseliş yaşandı.

Şirket, elektrikli araçlara geçişte bazı zorluklar yaşıyor ve içten yanmalı motora sahip modellerinden gelir elde etmeye devam ediyor.

2023 yılında elektrikli araç satışları planın altında kalan Mercedes-Benz, stratejisini gözden geçiriyor.

Hedefler değişti

Şirket, 2030’dan itibaren yalnızca elektrikli yeni modeller satma hedefini değiştirerek, elektrikli ve hibrit araçların toplam satışların yarısını oluşturmasını planlıyor.

Mercedes-Benz, 2023 yılında satışlarının yüzde 20’sinden fazlasını tamamen elektrikli otomobillerden elde etmek istiyordu.

Ancak Stuttgart merkezli şirket geçen yıl teslim edilen yaklaşık iki milyon otomobilden yalnızca yüzde 12 elektrik payı elde edebildi.