Satışlar dörde katlandı! Türkiye, elektrikli araç satışlarında arayı kapatıyor Türkiye otomobil pazarında elektrikli otomobil satışları, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 4 kattan fazla arttı.

AA

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 yılı ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,2 artarak 235 bin 971 adet seviyesine yükseldi.

Otomobil satışları söz konusu dönemde yüzde 50,1 artışla 175 bin 421 ve hafif ticari araç satışları da yüzde 71,9 artışla 60 bin 550 seviyesinde kaydedildi.

Elektrikli araç satışları dörde katlandı

Türkiye otomobil pazarında elektrikli otomobil satışları, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 4 kattan fazla arttı ve 4 bin 670 adet oldu.

Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 66,4 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 335,2 artış kaydetti.

Benzinli otomobil satışları, bu yılın ilk çeyreğinde 2022'in aynı dönemine göre yüzde 40,6, dizel otomobil satışları da yüzde 75,2 artarken, otogazlı otomobil satışları yüzde 1,4 geriledi.

Ocak-Mart 2022'de yüzde 71,6 olan benzinli otomobillerin satışlardan aldığı pay, bu yılın aynı döneminde yüzde 67,1'e geriledi.

Söz konusu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 15,4'ten yüzde 17,9'a yükselirken, oto gazlı otomobillerin payı yüzde 2,4'ten yüzde 1,6'ya düştü.

Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,9'dan yüzde 2,7'ye ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 9,7'den yüzde 10,8'e çıktı.