Satışlar düşmüştü: Tesla Avrupa, ABD ve Çin'de fiyat indirimine gitti Tesla, satışlardaki düşüşün ortasında Avrupa, ABD ve Çin'de fiyatları düşürme kararı aldı.

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Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, birinci çeyrekte 433 bin 371 araç üretti.

Tesla'nın bu yıl ilk çeyrekte teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısı ise 386 bin 810 olurken, bu rakam 450 bin civarındaki piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı. Geçen yılın aynı döneminde 422 bin 875 araç teslim edilmişti.

Böylelikle, Tesla'nın teslim ettiği araç sayısında yüzde 8,5 ile 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydedildi.

Tesla'dan indirim kararı

Tesla, satışlardaki düşüş ve stok bolluğu nedeniyle ABD, Avrupa ve Çin dahil olmak üzere büyük pazarlarında fiyatları düşürdü.

Tesla, yenilenen Model 3'ün Çin'deki başlangıç ​​fiyatını 14 bin yuan (1.930 dolar) azaltarak 231 bin 900 yuana (32 bin dolar) düşürdü.

Şirket, Almanya'da ise arkadan çekişli Model 3 fiyatını 42 bin 990 eurodan 40 bin 990 euroya indirdi.

Tesla, ABD'de cuma günü Model Y, Model X ve Model S araçlarının fiyatlarını da 2 bin dolar düşürme kararı almıştı.

Tesla sözcüsü, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki diğer birçok ülkede de fiyat indirimleri yaptıklarını söyledi.