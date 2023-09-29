Satışlar düşük kaldı! Mitsubishi Çin'deki üretimini durduruyor Mitsubishi Motor'un, Çin'de satışlarının düşmesi sebebiyle, bu ülkedeki araç üretimini durduracağı bildirildi.

AA & Ensonhaber

Resmi Kyodo ajansının piyasa kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre Mitsubishi Motor, Çin'deki üretimini durduracak.

Çekilme kararında, firmanın, Çin'deki satışlarının düşmesi ve Çin piyasasının gittikçe elektrikli araçlara yönelmesinin etkili olduğu belirtildi.

Japon firmanın, yerel üretim partneriyle müzakereler sonrası resmi kararı duyurması ve üretim kaynaklarını Güneydoğu Asya pazarına kaydırması bekleniyor.

Mitsubishi Motors, ülkedeki ortak girişimdeki (JV) hissedarlarla Çin işinin geleceği hakkında görüşmelerin devam ettiğini ve bu konuda şimdilik hiçbir karara varılmadığını söyledi.

Japon üreticiler Çin'de satış yapamıyor

Kyodo haberinde, Çin'de yerel markalar pazar paylarını genişlettiği ve Japon üreticilerin, otomobillerini yerel piyasada satmakta zorlandığı vurgulandı.

Nissan Motor'un Çin'de 2023 mali yıl satış hedefini 1,1 milyondan 800 bine indirdiği ve Mazda Motor'un Çin'de, nisan-haziran çeyreği satışlarında yüzde 17 düşüş yaşadığı biliniyor.

Mitsubishi, geçen yıl Çin'de 32 binin biraz altında araç sattı; bu, 2021'e göre yaklaşık yüzde 50'lik bir düşüş anlamına geliyor.