Satışlarda Tesla'yı ikiye katlayan elektrikli araç: Hong Guang Mini

Çin'de 4 bin 500 dolarlık uygun fiyatlı elektrikli araç Hong Guang Mini'nin satışları, Tesla'nın pahalı araçlarını geçmeyi başardı.

Son yılların en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, en büyük pazarı haline gelen Çin'de üretim gerçekleştiriyor ve uygun fiyatlarla satışa çıkarıyor. Ancak son zamanlarda Tesla'nın önüne çok ciddi bir rakip çıktı.

Devlet şirketi SAIC'in ABD'li General Motors ortaklığıyla ürettiği Hong Guang Mini isimli elektrikli araç, ocak ayında Tesla'nın satışlarını ikiye katladı. Tesla ise, bazı güvenlik endişeleri nedeniyle fazla tercih edilmedi.

DÜŞÜK FİYATIYLA POPÜLER

Otomotiv uzmanları, Hong Guang Mini'nin menzil ve performans gibi konularda Tesla ile yarışamasa da düşük fiyatının aracı Çin'de rakipsiz kıldığını söylüyor. Söz konusu araç, Çin'de 4 bin 500 dolara satılıyor.

Hong Guang Mini'nin giriş modeli saatte 100 kilometre hızla gidiyor ve sıkışık da olsa dört kişinin oturmasına olanak sağlıyor.

ÇİN DIŞINA AÇILABİLİR

Hong Guang Mini'nin Çin'de oldukça popüler olması, başka otomobil şirketlerinin de dikkatini çekti. Basına yansıyan haberlerde, Letonyalı bir otomobil şirketi aracın Avrupa versiyonunu üretmek istiyor.

Ancak AB'nin çevre düzenlemeleri nedeniyle bu versiyonun, iki kat fazla fiyat etiketiyle Avrupa'da satılabileceği söyleniyor.

ÇİN'DEN ELEKTRİKLİ TEŞVİKİ

Çin hükümeti, elektrikli araçları yaygınlaştırmak için araçlara plaka tahsisini ücretsiz yapma garantisi veriyor.

2020'nin 2. yarısında Hong Guang Mini, Çin'de 112 bin adet satarak Tesla Model 3'ün ardından en çok satılan 2. araç olmuştu.