Savaşın etkileri: Volkswagen ID.5'in piyasaya çıkışı ertelendi

Volkswagen, Ukrayna'daki savaşın neden olduğu üretim zorlukları nedeniyle elektrikli ID.5'in piyasaya çıkışını ertelemek zorunda kaldı.

Elektrikli araç yatırımlarına devam eden Alman otomobil üreticisi Volkswagen, ülkemizde de satılan ilk elektrikli modeli ID.4'ü 2020'de görücüye çıkarmıştı.

Marka, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru ise ID.4'ün "coupe benzeri " versiyonu olarak tanımlanabilecek yeni ID.5 modelini tanıttı.

PİYASAYA ÇIKIŞI ERTELENDİ

Volkswagen, Ukrayna üretimi parçalarda yaşanan tedarik sıkıntısı nedeniyle, ID.5 elektrikli otomobilinin piyasaya çıkışını en az bir ay ertelemek zorunda kaldı.

Nisan ayının ilk haftasından itibaren müşterilere teslim edilmesi gereken otomobil, Ukrayna'da üretilen kablo tesisatında yaşanan tedarik sıkıntısı nedeniyle mayıs ayının ilk haftasına ertelendi.

Volkswagen ID.5 elektrikli SUV coupe modeli, Ukrayna'daki savaş nedeniyle operasyonları askıya alınan Zwickau fabrikasında üretilecek. Almanya'daki fabrikanın önümüzdeki hafta yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor.

VOLKSWAGEN ID.5 TEKNİK DETAYLAR

Yeni Volkswagen ID.5'in GTX dahil farklı versiyonları mevcut. Örneğin arkadan itiş düzenine sahip ID.5 Pro'da 174 beygir güç ve 310 Nm tork üreten elektrik motoru kullanılıyor..

Yine arkadan itişli olan ID.5 Pro Performance ise 204 beygir güç ve 310 Nm tork üretiyor. Azami hızı 160 km/s olan modellerin 0-100 km/s hızlanma süreleri ise sırasıyla 10.4 ve 8.4 saniye.

Tüm versiyonlarda 77 kWsa batarya paketi standart olarak geliyor. Volkswagen ID.5'in Pro ve Pro Performance versiyonlarında WLTP'ye göre 520 kilometre sürüş menzili vadedilirken, GTX'te bu değer 480 kilometreye düşüyor.

Öte yandan adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve onları güncel tutan güncelleme desteği de sunuluyor.