Scania'nin elektrikli kamyon serisi yollara çıkıyor

Volkswagen grubu çatısı altında olan Scania, elektrikli kamyon serisini ticari olarak pazara sundu.

Elektrikli araçlara olan ilgi her geçen gün artarken, artık kamyonlar da yavaş yavaş bu akımdan nasibini alıyor.

Alman üretici Volkswagen'in bünyesinde bulunan kamyon üreticisi Scania, elektrikli kamyon serisini ticari olarak pazara sundu.

Yüksek performanslı plug-in hibrit ve tam elektrikli kamyonlar başlangıçta perakende dağıtımı da içeren kent içi uygulamalara odaklanıyor.

Scania Başkanı ve CEO'su Henrik Henriksson, ''Scania'nın uzun vadeli elektriklendirme taahhüdünün başladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyoruz.

Önümüzdeki yıllarda tüm yelpazemiz için elektrikli ürünler piyasaya süreceğiz. Şu anda üretimimizi bu amaca yönelik olarak yeniden organize ediyoruz.

"ELEKTRİKLİ UZUN YOL KAMYONLARI DA GELİYOR"

Birkaç yıl içinde, sürücülerin zorunlu 45 dakikalık dinlenme süreleri sırasında hızlı dolum için uyarlanmış elektrikli uzun yol kamyonları da tanıtacak olmamız özellikle önemli.'' ifadelerini kullandı.





ELEKTRİKLİ SCANIA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

L ve P serisi kabinlerle sunulan tamamen elektrikli Scania kamyon, yaklaşık 310 beygire eşdeğer 230 kW elektrik motoru ve 165–300 kWh akü paketine sahip.

Kamyon, dokuz akü ile tek bir dolumda 250 km'ye kadar menzil sunabiliyor. Yine L ve P serisi kabinlerle sunulan Scania'nın plug-in hibrit kamyonu, uzun mesafelerde içten yanmalı motor modunda ve ardından gerektiğinde elektrikli modda 60 km'ye kadar sürüş olanağı sağlıyor.



