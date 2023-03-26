Seat, 2026'dan önce elektrikli bir model tanıtmayacak Seat, içten yanmalı motorlu otomobillere ve elektrikli mikro mobiliteye odaklanan bir şirket olacak.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in çatısı altında birçok marka bulunuyor. Bu markalardan biri olan Seat, şimdiye kadar elektrikli araç tanıtmadı.

Seat, içten yanmalı motorlu otomobillere ve elektrikli mikro mobiliteye odaklanan bir şirket olacak.

Seat CEO'su Wayne Griffiths, 2026 yılından önce elektrikli bir otomobil tanıtmayı düşünmediklerini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Şu anda odaklandığımız elektrikli otomobiller sadece Cupra markasına ait. Hem Seat'ı hem de Cupra’yı aynı anda elektriklendiremeyiz.

Cupra'nın elektrikli planları

Volkswagen grubunda orta segmentte yer alan ve yine de sportif ve agresif tasarımlarıyla öne çıkan Cupra markası ise yeni elektrikli modellerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Cupra, önümüzdeki iki yıl içerisinde iki farklı elektrikli otomobilini piyasaya sürecek. Bu otomobillerden biri 2024 yılında tanıtılacak, diğer elektrikli otomobil ise 2025 yılında karşımıza çıkacak.