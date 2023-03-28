SEAT, 2O22 yılında en yüksek ikinci ciroyu elde etti SEAT, 2022 yılında 10,5 milyar euro ciro elde ederek şirket tarihinin en yüksek ikinci cirosunu kaydetti.

SEAT, 2022 finansal sonuçlarını ve gelecek stratejisinin sıradaki adımlarını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin cirosu 2022 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 9,26 milyar eurodan 10,5 milyar euroya çıktı.

Şirket tarihindeki en yüksek ikinci ciro

Bu rakam, 2019 yılındaki rekor 11,15 milyar euroluk cironun ardından şirketin 73 yıllık tarihindeki en yüksek ikinci ciro olarak kayıtlara geçti.

EAT CEO’su Wayne Griffiths, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Zorluklarla mücadele edilen bir yılın ardından SEAT S.A. olarak 2022 yılında gelecekte hikayemizi şekillendirecek tarihi kararlar aldık.



CUPRA markasına öncelik verilmesi, yeni bir maliyet planı uygulanması ve çalışma şeklimizin yeniden düzenlenmesi, şirketin uzun vadeli istikrarının garanti altına alınması için oldukça önemliydi.



SEAT S.A. ayrıca Volkswagen Grubu, PowerCo ve Future: Fast Forward iş ortaklarıyla birlikte elektrifikasyon yolunda önemli bir adım attı. İspanya’yı Avrupa’nın elektrikli araç merkezine dönüştürmek üzere 10 milyar euro yatırım yapmayı planlıyoruz.

SEAT, yılın ilk iki ayında 71 bin 500 teslimat gerçekleştirdi. 2022 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 27’lik bir artış anlamına gelen bu performans, 2023 yılında artması beklenen satışların da temelini oluşturuyor.